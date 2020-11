Business news: Cina, entrate di Alibaba in aumento del 30 per cento nel terzo trimestre dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate del gigante del commercio online cinese Alibaba Group sono aumentate del 30 per cento su base annua a 155 miliardi di yuan (circa 23 miliardi di dollari) nel trimestre che si è concluso a settembre. Il suo profitto è sceso del 60 per cento, a 28,8 miliardi di yuan (4,4 miliardi di dollari), rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando la compagnia ha riportato un guadagno una tantum dopo aver acquisito una partecipazione del 33 per cento nella sua affiliata finanziaria Ant Group. I ricavi della parte commerciale sono aumentati del 29 per cento su base annua, a 130,9 miliardi di yuan (19,7 miliardi di dollari), e i ricavi del commercio al dettaglio in Cina sono aumentati del 26 per cento, a quasi 95,5 miliardi di yuan (14,4 miliardi di dollari). Nello stesso periodo, quelli derivanti dal cloud computing sono stati di quasi 14,9 miliardi di yuan (2,2 miliardi di dollari), con un aumento del 60 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno fiscale. (Cip)