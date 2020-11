Business news: Hong Kong, Banca centrale cinese emetterà titoli per circa 3,8 miliardi di dollari il 12 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale cinese emetterà due lotti di titoli per un valore di 25 miliardi di yuan (circa 3,8 miliardi di dollari) a Hong Kong il 12 novembre. Secondo un comunicato pubblicato sul sito web della banca, il decimo lotto di titoli di quest'anno, del valore di dieci miliardi di yuan (1,5 miliardi di dollari), maturerà in tre mesi e l'undicesimo lotto, del valore di 15 miliardi di yuan (2,3 miliardi di dollari), maturerà in un anno. L'istituto spiega che l'iniziativa mira ad arricchire i prodotti denominati in yuan con un elevato rating di credito a Hong Kong e a migliorare la curva dei rendimenti delle obbligazioni in yuan. I titoli saranno emessi attraverso una piattaforma dell'Autorità monetaria di Hong Kong. (Cip)