Business news: Cina, import servizi raggiungerà 2.500 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni

- Le importazioni di servizi della Cina raggiungeranno i 2.500 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni e ciò rappresenterà oltre il dieci per cento del totale globale. Lo ha reso noto il ministero del Commercio in un rapporto pubblicato a margine della terza edizione del China International Import Expo (Ciie) in corso a Shanghai. Secondo il rapporto, la spesa per i viaggi in uscita supererà probabilmente mille miliardi di dollari durante il periodo, mentre l'importazione di servizi digitali, comprese le spese per l'uso della proprietà intellettuale e dei servizi finanziari, potrebbe superare i 1.300 miliardi di dollari. Secondo il ministero, la Cina allenterà le restrizioni alle partecipazioni straniere nei servizi di telecomunicazioni a valore aggiunto, nei servizi commerciali e nei trasporti, per rinvigorire il moderno settore dei servizi. Il Paese ridurrà anche le restrizioni sui fornitori di servizi esteri e sui loro servizi in settori come viaggi, assistenza medica, istruzione, diritto, servizi scientifici e tecnologici, cultura, finanza e commercio online. (Cip)