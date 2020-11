Business news: Cina, Ipo gruppo Ant sospeso per "proteggere interessi consumatori e investitori"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di sospendere l'offerta pubblica iniziale (Ipo) pianificata in Cina dal gruppo Ant – compagnia di pagamenti online affiliata al colosso del commercio online Alibaba – si è basata su una considerazione approfondita sulla salvaguardia degli interessi dei consumatori e degli investitori finanziari. Lo ha spiegato ai giornalisti Liu Guoqiang, vice governatore della banca centrale (Banca popolare cinese, Pboc). "La decisione è stata presa in conformità con le leggi e i regolamenti [...] e con il mantenimento di uno sviluppo stabile e sano del mercato a lungo termine", ha detto Liu. Anche Liang Tao, vicepresidente della Commissione regolatoria cinese bancaria e assicurativa (Cbirc) - agenzia che supervisiona la costituzione e le attività commerciali in corso di istituti bancari e assicurativi - ha fatto eco al punto di vista di Liu. "Anche Cbirc sostiene questa decisione presa dalla Borsa di Shanghai. Qualsiasi società quotata deve rispettare i requisiti delle leggi e dei regolamenti pertinenti", ha spiegato. (Cip)