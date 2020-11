Business news: tra Italia e India 15 accordi, tra i temi investimenti, cantieristica navale, energia e cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 15 i documenti di cooperazione tra Italia e India firmati in occasione del vertice virtuale tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il primo ministro indiano, Narendra Modi. Un memorandum d’intesa in materia di commercio e investimenti è stato siglato tra l’Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e Invest India, l’Agenzia nazionale per la promozione e facilitazione degli investimenti del governo indiano. Un altro protocollo è volto a promuovere il cofinanziamento tra la Cassa depositi e prestiti (Cdp) e il Fondo nazionale per gli investimenti e le infrastrutture (Niif) dell’India. (Res)