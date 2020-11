Business news: Emirati, gabinetto governo taglia bilancio federale per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gabinetto del governo degli Emirati Arabi Uniti ha approvato un budget federale più contenuto per il 2021, segno che il Paese sta frenando la spesa tra la crisi del coronavirus e il calo dei prezzi del petrolio. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, il budget del prossimo anno è stato fissato a 58 miliardi di dirham (15,8 miliardi di dollari), in calo rispetto ai 61,35 miliardi di dirham (16,70 miliardi di dollari) fissati per il 2020, che ha anche rappresentato il bilancio più consistente dalla fondazione della federazione emiratina nel 1971. "L'economia degli Emirati Arabi Uniti sarà tra le più veloci a riprendersi nel 2021 e il governo ha affrontato il bilancio del 2020 in modo efficiente e ha tutti gli strumenti per continuare la sua efficienza finanziaria e operativa nel 2021", ha dichiarato l’emiro di Dubai e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Rashid al Maktoum. Il bilancio federale rappresenta solo una frazione della spesa statale consolidata negli Emirati Arabi Uniti poiché anche singoli emirati come Abu Dhabi e Dubai hanno i propri budget. La prevista riduzione della spesa giunge nel pieno di una contrazione economica nella regione del Consiglio di cooperazione del Golfo, colpita dalla pandemia di coronavirus, prezzi del petrolio più bassi e tagli alla produzione di greggio. L'Arabia Saudita, la più grande economia della regione, ha dichiarato a settembre che prevede di tagliare la spesa di circa il 7 per cento l'anno prossimo. Il Fondo monetario internazionale prevede che l'economia degli Emirati Arabi Uniti si ridurrà del 6,6 per cento quest'anno e tornerà a una crescita modesta dell'1,3 per cento nel 2021. L’Fmi ha stimato un disavanzo degli Emirati, - compresi i conti consolidati del governo federale e degli Emirati di Abu Dhabi, Dubai e Sharjah - al 9,9 per cento del Pil nel 2020, rispetto allo 0,8 per cento del deficit registrato nel 2019. (Res)