Business news: Egitto, riserve nette in valuta estera salite a 39,22 miliardi a fine ottobre

- Le riserve internazionali nette dell'Egitto sono salite a 39,22 miliardi di dollari alla fine di ottobre, in crescita di 800 milioni di dollari rispetto ai 38,42 miliardi di dollari registrati a fine settembre. Lo ha annunciato la Banca centrale d'Egitto (Cbe) in una breve nota. Le riserve egiziane in valuta estera erano scese a 37 miliardi di dollari alla fine di aprile, in calo di circa 8,4 miliardi di dollari rispetto ai 45,5 miliardi di dollari registrati a febbraio, a causa dello shock economico dovuto alla pandemia di coronavirus scoppiata a marzo. L'aumento delle riserve, sottolinea la stampa nazionale egiziana, giunge dopo la riapertura delle destinazioni turistiche egiziane sulle coste del Mar Rosso a partire dal primoluglio scorso. (Cae)