Business news: Cina, veicoli a nuova energia rappresenteranno il 20 per cento delle vendite di auto nuove nel 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina prevede che le vendite di veicoli elettrici, ibridi plug-in e veicoli alimentati a idrogeno saliranno al 20 per cento delle vendite complessive di auto nuove entro il 2025, dal cinque per cento attuale. È quanto emerso dal piano pubblicato dal Consiglio di Stato cinese, che elenca cinque obiettivi strategici: migliorare la capacità di innovazione tecnologica, costruire ecosistemi industriali di nuovo tipo, promuovere l'integrazione e lo sviluppo industriale, perfezionare il sistema infrastrutturale e approfondire l'apertura e la cooperazione. Secondo il piano di sviluppo, l'industria dei veicoli a nuova energia (Nev) dal 2021 al 2025 mira ad accelerare il processo di trasformazione del Paese in una potenza automobilistica. Secondo il piano, è probabile che le automobili puramente elettriche diventino il fulcro delle vendite delle automobili nuove, mentre quelle utilizzate nel trasporto pubblico saranno esclusivamente elettrificate. Vantando l'inventario più ampio al mondo di Nev, la Cina rappresenta il 55 per cento delle vendite globali di veicoli a nuova energia. (Cip)