Business news: ministro Esteri Cina, Australia rinnega suoi impegni con misure discriminatorie

- La Cina condanna l'Australia per aver rinnegato i suoi impegni e aver adottato misure discriminatorie, sottolineando che le misure delle autorità cinesi sulle importazioni dall'estero sono invece ragionevoli, legittime e irreprensibili. Lo ha dichiarato al consueto briefing con la stampa a Pechino Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri cinese. Le osservazioni di Wang sono arrivate dopo alcuni media occidentali hanno accusato la Cina di incoerenza dopo lo stop alle importazioni dall'Australia. "La Cina continuerà a impegnarsi per una maggiore apertura e agirà in base a ciò che dice. Alcune persone in Australia hanno recentemente messo in dubbio le misure della Cina e hanno persino accusato Pechino di violare le regole del commercio internazionale. Tuttavia, dal 2018 più di dieci progetti di investimento cinesi sono stati respinti dall'Australia, che ha citato preoccupazioni di sicurezza nazionale ambigue e infondate per vietare alle aziende cinesi la costruzione della rete 5G e porre restrizioni in aree come infrastrutture, agricoltura e zootecnia", ha spiegato Wang. (Cip)