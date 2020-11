© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro al presidente Biden che, siamo certi, saprà rappresentare, come egli stesso ha detto, tutti gli americani, compresi i tanti che hanno votato per Trump. La Lega rimane amica degli Usa e dei valori di libertà che interpreta". Lo afferma in una nota Giancarlo Giorgetti, responsabile Esteri e vice segretario della Lega. (Rin)