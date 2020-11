Elezioni Usa: Gualtieri, vittoria Biden-Harris è notizia di forza democrazia americana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’elezione di Joe Biden e di Kamala Harris "non è solo un’ottima notizia per chi condivide i loro ideali di progresso, sempre dalla parte della giustizia sociale e dei diritti civili, e per chi ha sempre avuto fiducia nella forza e solidità della democrazia americana. Con l’amministrazione Biden - scrive su Facebook il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri - si aprono prospettive nuove per la indispensabile collaborazione tra Europa e Stati Uniti: nessuna delle sfide planetarie che abbiamo di fronte, dalla lotta alla pandemia a una più equa distribuzione delle risorse all’impegno contro il riscaldamento globale, può essere vinta se Usa e Europa non la affrontano insieme. Sono sicuro - conclude - che da oggi questa cooperazione ed impegno comune verso le grandi sfide del nostro tempo sarà più forte ed efficace". (Rin)