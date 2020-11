Business news: Giappone, l'ambasciatore Starace inaugura il quinto Italian Innovation Day

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia a Tokyo ha inaugurato i lavori della quinta edizione dell’Italian Innovation Day, che si è tenuta il 5 e 6 novembre. Ha presieduto l’inaugurazione l’ambasciatore Giorgio Starace. L’evento, dedicato alle startup italiane, è organizzato dall’ambasciata a Tokyo, dall’Ice, da Invitalia e dalla Japan External Trade Organization (Jetro). Partecipano, quali “community partner” dell’evento, i maggiori hub dell’innovazione in Giappone (dagli acceleratori 01Booster, EDGEof, Deloitte Venture Support e Plug & Play Japan alle grandi comunità di innovatori BLINK, BARK e Venture Café Tokyo), la Camera di Commercio Italiana in Giappone, lo EU-Japan Technology Transfer Helpdesk e Invest Tokyo (Governo Metropolitano di Tokyo). L’ambasciatore Starace ha spiegato che “L’Italian Innovation Day intende promuovere la costituzione di un network favorevole all’inserimento nel grande mercato giapponese delle startup italiane, promuovendo tra le aziende partecipanti la ricerca pro-attiva di potenziali partner commerciali e strategici”. “Dalla prima edizione a oggi – ha ricordato Starace – abbiamo assistito oltre 50 startup e tanti giovani innovatori del nostro Paese, interessati a un Paese-mercato, il Giappone, che rimane espressione della terza economia mondiale”. La novità del 2020 è lo svolgimento dell’iniziativa online. Sono previsti, tra gli altri servizi, la trasmissione dei contenuti in tempo reale da diversi luoghi in Giappone e in Italia nei giorni 5-6 novembre, la possibilità di interagire via chat tra partecipanti e la programmazione e realizzazione di incontri online B2B in qualsiasi momento dal 5 al 26 novembre. (Git)