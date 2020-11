Business news: Snam entra in India, intese per mobilità sostenibile e idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Snam entra in India attraverso una serie di accordi di cooperazione nella transizione energetica, in particolare nell'idrogeno e nella mobilità sostenibile, con alcune delle più importanti aziende nazionali. Lo riferisce un comunicato stampa. Gli accordi sono stati annunciati nell'ambito del summit virtuale tra il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, e il primo ministro indiano, Narendra Modi. In particolare, Snam ha avviato con Adani, uno dei principali gruppi infrastrutturali ed energetici indiani, una cooperazione sulla transizione energetica, che si concretizzerà nello studio di progetti legati alla filiera dell'idrogeno in India e a livello internazionale, nonché allo sviluppo del biometano e del biogas e della mobilità sostenibile. (Com)