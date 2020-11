Elezioni Usa: Johnson si congratula con Biden, "ora a lavoro su priorità condivise"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson si è congratulato con Joe Biden e Kamala Harris per la loro vittoria alle elezioni presidenziali Usa. "Congratulazioni a Joe Biden per la sua elezione a presidente degli Stati Uniti e a Kamala Harris per il suo storico risultato", ha scritto Johnson su Twitter. "Gli Stati Uniti sono il nostro più importante alleato e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto sulle nostre priorità condivise dal cambiamento climatico al commercio e alla sicurezza". ha aggiunto. Anche il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab si è congratulato con Biden. "È stata una gara serrata e Donald Trump ha lottato duramente. Non vedo l'ora di lavorare con la nuova amministrazione - l'amicizia tra Regno Unito e Stati Uniti è sempre stata una forza positiva nel mondo", ha twittato. (Rel)