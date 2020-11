Elezioni Usa: Conte si congratula con Biden, pronti a lavorare insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è congratulato con Joe Biden per la sua vittoria alle elezioni presidenziali Usa. "Congratulazioni al popolo e alle istituzioni americane per un'eccezionale partecipazione di vitalità democratica. Siamo pronti a lavorare con il presidente eletto Joe Biden per rafforzare le relazioni transatlantiche. Gli Stati Uniti possono contare sull'Italia come un solido alleato e un partner strategico"; ha scritto Conte su Twitter. (Res)