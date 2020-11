Elezioni Usa: Pelosi, vittoria storica che apre era di speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria "storica" di Joe Biden alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti apre una nuova fase di "speranza per l'America". Lo ha detto la presidente della Camera dei rappresentanti, la Democratica Nancy Pelosi, in una nota. "Oggi è l'alba di un nuovo giorno di speranza per l'America. La quota record di 75 milioni di americani hanno usato il loro voto per eleggere Joe Biden come nuovo presidente degli Stati Uniti", ha detto Pelosi parlando di una "vittoria storica che conferisce ai Democratici un mandato per agire". In un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter, la presidente della Camera si è quindi complimentata con la vice presidente eletta Kamala Harris "per avere fatto la storia". "È arrivato il momento di risanare e di crescere insieme", ha aggiunto.(Nys)