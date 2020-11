Elezioni Usa: Stoltenberg (Nato) a Biden, lavorare insieme per affrontare sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, si è congratulato con Joe Biden per la vittoria alle elezioni presidenziali Usa. "Accolgo con grande favore l'elezione di Joe Biden come prossimo presidente degli Stati Uniti. Conosco Biden come un forte sostenitore della Nato e delle relazioni transatlantiche. La leadership degli Stati Uniti è più importante che mai in un mondo imprevedibile e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con il presidente eletto Biden, il vicepresidente eletto Kamala Harris e la nuova amministrazione per rafforzare ulteriormente il legame tra il Nord America e l'Europa", ha affermato Stoltenberg in una nota. "Una Nato forte fa bene al Nord America e fa bene all'Europa. Insieme, gli alleati della Nato rappresentano quasi un miliardo di persone, metà della potenza economica mondiale e metà della potenza militare mondiale. Abbiamo bisogno di questa forza collettiva per affrontare le numerose sfide che dobbiamo affrontare, tra cui una Russia più assertiva, il terrorismo internazionale, minacce informatiche e missilistiche e un cambiamento nell'equilibrio di potere globale con l'ascesa della Cina. Possiamo essere sicuri e avere successo solo se affrontiamo insieme queste sfide", conclude la nota. (Beb)