Elezioni Usa: Obama, fiero per vittoria "storica e decisiva" di Biden e Harris

- Anche l'ex presidente usa, Barack Obama, si è congratulato con Joe Biden e Kamala Harris per la vittoria ottenuta alle elezioni presidenziali, confermata oggi dai principali media. "Non potrei essere più fiero" di Biden e della first lady, Jill Biden, così come di Kamala Harris e del marito Doug Emhoff, ha scritto Obama in una nota. terminato il conteggio di queste elezioni tenuti "con circostanze mai sperimentate", la coppia presidenziale "riporterà una vittoria storica e decisiva". A gennaio, ha aggiunto Obama, Biden dovrà misurarsi con una "straordinaria serie di sfide", come mai un presidente ha dovuto fare in passato: "la pandemia, un sistema giudiziario ed economico ineguale, una democrazia a rischio e il clima in pericolo". Per l'ex presidente le elezioni hanno svelato che i paese "ad ogni livello" è e rimane "profondamente diviso". "Starà non solo a Joe e Kamala, ma anche a ciascuno di noi fare la nostra parte per abbassare la temperatura" e ricomporre il clima unitario della nazione. (Nys)