Business news: Sebigas entra a far parte del gruppo cinese Tica

- Sebigas, operatore esperto nel settore del biogas e uno dei principali fornitori di impianti di biogas, entra a far parte ufficialmente del gruppo cinese Tica, che conta un fatturato di 830 milioni di euro (2019), circa 3 mila dipendenti, dieci stabilimenti produttivi nel mondo e 70 branch offices. Lo rende noto la stessa azienda in un comunicato. Dopo quella di Exergy, avvenuta 10 mesi fa, questa è la seconda acquisizione nel settore dell’energia verde del gruppo Tica assieme a Nanjing Golden Eagle Group, una delle più importanti holding di investimento in Cina attiva nel settore retail, hospitality e real estate con ricavi lordi sulle vendite per circa 2 miliardi di euro. Golden Eagle e Tica si sono unite in questo investimento con l’obiettivo condiviso di contribuire attivamente alla transizione delle economie mondiali verso un futuro sostenibile e carbon neutral. "Grazie a questo importante passaggio di proprietà, Sebigas, che ha già all’attivo 80 impianti in tutto il mondo per una capacità totale di 70 MWe e un track record di oltre 8.600 ore l’anno di funzionamento, potrà avere ulteriore respiro internazionale", scrive l'azienda. (Com)