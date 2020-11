Business news: Cina, Borsa di Shanghai sospende quotazione record di Ant Group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La borsa di Shanghai ha sospeso l'offerta iniziale pubblica (Ipo) di Ant Group, in programma per giovedì 5 novembre. Lo ha reso noto la borsa cinese. Ant Group ha recentemente riferito all'autorità di regolamentazione dei valori mobiliari cinese in merito ai cambiamenti significativi nel contesto normativo e questo importante sviluppo potrebbe rendere Ant Group incapace di rispettare le condizioni di emissione e registrazione o i requisiti in materia di informazione, ha affermato la borsa di Shanghai in una dichiarazione. Poco dopo, anche la borsa di Hong Kong ha annunciato di essere stata informata della decisione di Ant di sospendere simultaneamente la sua quotazione. (Cip)