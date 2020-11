Business news: presidente cinese Xi, abbiamo il potenziale per mantenere uno sviluppo stabile a lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È "assolutamente possibile" per la Cina raggiungere gli obiettivi prefissati nel piano quinquennale 2021-2025 e raddoppiare il volume economico totale e il reddito pro capite entro il 2035. Lo ha dichiarato il presidente della Cina, Xi Jinping, in un discorso sulla formulazione del 14mo piano per lo sviluppo economico e sociale nazionale e sugli obiettivi a lungo termine entro l'anno 2035 proposti dal Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc). Secondo il leader cinese, l'economia nazionale ha la speranza e il potenziale per mantenere uno sviluppo stabile a lungo termine. Tenendo conto dell'ambiente di sviluppo economico esterno e interno, Xi ha sottolineato che gli obiettivi a medio e lungo termine dovrebbero prestare maggiore attenzione all'ottimizzazione della struttura economica in modo da concentrare il lavoro sul miglioramento della qualità e dell'efficienza dello sviluppo. "Ci saranno molti fattori di incertezza nell'ambiente esterno nel prossimo periodo e molti rischi potrebbero avere un impatto sullo sviluppo economico interno; la pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto di vasta portata e l'economia mondiale potrebbe continuare a soffrirne", ha osservato Xi. (Cip)