Business news: India, esportazioni in calo del 5,4 per cento a ottobre

- Le esportazioni dell’India sono diminuite del 5,4 per cento su base annua a ottobre, scendendo in termini di valore a 24,8 miliardi di dollari, secondo gli ultimi dati del ministero del Commercio. Il calo è attribuito ai prodotti petroliferi, ingegneristici di gioielleria e pelletteria. A settembre, dopo sei mesi di contrazione, si era registrato un aumento vicino al sei per cento. Anche le importazioni sono diminuire il mese scorso: dell’11,6 per cento, a 33,6 miliardi di dollari. Il deficit commerciale è passato rispetto all’ottobre del 2019 da 11,8 a 8,8 miliardi di dollari. (Inn)