Elezioni Usa: Sassoli si congratula con Biden, "un mondo con meno disuguaglianze è l’interesse comune"

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, si è congratulato con Joe Biden per la sua vittoria alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. “Abbiamo seguito con grande attenzione le elezioni presidenziali statunitensi. Elezioni di un grande partner dell’Unione europea, di un alleato con cui abbiamo fatto tanta strada nell’epoca contemporanea e con cui vogliamo continuare a lavorare. Al nuovo presidente Joe Biden i nostri auguri di buon lavoro”, afferma Sassoli in una dichiarazione. “Il mondo ha bisogno di un forte rapporto fra Europa e Stati Uniti, di un rilancio delle relazioni transatlantiche in grado di affrontare le sfide che il nostro tempo ci presenta. Con la pandemia del Covid-19, è la prima volta che Europa e Stati Uniti affrontano una sfida globale senza una visione comune. E questo rende meno efficaci le nostre risposte", ha detto il presidente del Parlamento Ue. "Ma non è solo la pandemia a chiedere un rapporto più saldo e concertato. Abbiamo valori comuni, un forte attaccamento alla democrazia e alla libertà. Insieme possiamo lottare contro il cambiamento climatico, affrontare la transizione verde e la trasformazione digitale, impegnarci per la nostra sicurezza, contrastare il terrorismo e difendere i diritti umani. Un mondo con meno diseguaglianze è interesse comune. Non vedo l’ora di lavorare con il Congresso degli Stati Uniti e con la nuova amministrazione”, ha concluso Sassoli. (Beb)