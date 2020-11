Elezioni Usa: Mattarella a Biden, comunità internazionale necessita di contributo Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente eletto degli Stati Uniti d' America, Joe Biden, il capo dello Stato ha espresso "a nome della Repubblica italiana" e suo "personale, i più calorosi rallegramenti per la sua elezione alla presidenza degli Stati Uniti d’America. Il popolo americano ha affidato a Lei, a seguito di un confronto che ha visto una straordinaria partecipazione, il mandato di guidare gli Stati Uniti in un momento drammaticamente complesso per l’intero pianeta", ha evidenziato Mattarella. "La comunità internazionale - prosegue - ha bisogno del contributo statunitense, a lungo protagonista nel costruire le regole del multilateralismo, per affrontare una crisi senza precedenti che sta mettendo a repentaglio la salute, la vita e l’avvenire di milioni di persone". Il presidente ha poi concluso: "In attesa di poterla incontrare, e ancora nel piacevole ricordo della nostra colazione in occasione della mia prima visita a Washington da capo dello Stato, invio a Lei e alla sua famiglia i più calorosi auguri per un proficuo svolgimento del suo Alto mandato".(Com)