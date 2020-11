Kosovo: capi missioni diplomatiche Ue, sostegno ad azione Tribunale speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi delle missioni diplomatiche degli Stati membri dell'Unione europea in Kosovo hanno rilasciato una dichiarazione congiunta prendendo atto delle dimissioni del presidente del Kosovo, Hashim Thaci, a seguito della conferma dei capi d'accusa contro l'ex capo dello Stato e contro altri politici del paese balcanico da parte del Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). "Apprezziamo la collaborazione con le Camere specializzate mostrata nei giorni scorsi dal presidente Hashim Thaci e dall'ex leader del Pdk, Kadri Veseli, nonché da Rexhep Selimi e dall'ex presidente dell'Assemblea Jakup Krasniqi. Inoltre, apprezziamo i discorsi al pubblico ieri di Thaci e Veseli, chiedendo il rispetto del processo giudiziario", si legge nella dichiarazione. "Ciò riflette la responsabilità e la determinazione del Kosovo di rispettare lo stato di diritto e di ritenere responsabili le persone che potrebbero aver commesso atti illegali. Va ricordato che secondo la legge, le persone incriminate sono innocenti fino a prova contraria e i loro diritti legali dovrebbero essere rispettati. Il Kosovo deve continuare a impegnarsi nel processo", si aggiunge. "Per l'Ue e i suoi Stati membri, il rispetto dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani è la priorità più cruciale. Per questo motivo abbiamo fortemente sostenuto l'istituzione delle Camere specializzate, parte integrante del sistema dello Stato di diritto del Kosovo, e continuerà a farlo fino al compimento della missione delle Camere, per la quale anche il Kosovo si è impegnato. Ciò è essenziale per il consolidamento della prospettiva europea del Kosovo", concludono i capi missione. (segue) (Kop)