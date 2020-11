Germania: proteste contro le restrizioni anti-Covid, migliaia di persone in piazza a Lipsia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone sono scese in strada nella città tedesca di Lipsia per protestare contro le misure restrittive introdotte per contrastare la pandemia di Covid-19. Lo ha riferito l'emittente “Mdr”, secondo cui la polizia ha segnalato diverse violazioni delle norme igieniche e sanitarie, nonché dell’obbligo di indossare mascherine protettive e di osservare il distanziamento sociale. Secondo quanto riferito, la polizia si è più volte rivolta ai manifestanti, radunati in piazza Augustusplatz, invitandoli a rispettare le regole, ma non sono ancora state prese misure speciali contro i dimostranti i quali espongono manifesti che esortano le autorità ad abbandonare le rigide restrizioni. Secondo la stessa emittente, diverse bandiere di gruppi ultranazionalisti di estrema destra come Cittadini del Reich e del Partito nazionale democratico (Npd) sono visibili tra la folla.(Geb)