- "Cala il sipario su un periodo triste per gli Usa, che ora hanno l'occasione per scrivere una pagina nuova per la loro democrazia". Lo scrive su Twitter il portavoce nazionale di Sinistra italiana ed deputato di Liberi e uguali, Nicola Fratoianni. "Con la speranza che una nuova generazione radicale e combattiva spinga il cambiamento nella giusta direzione", conclude. (Rin)