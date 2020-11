© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Joe Biden 46mo presidente degli Stati Uniti "si apre una pagina nuova per l'America e per il mondo". Lo scrive in una nota il deputato Pd e presidente della commissione Esteri della Camera, Piero Fassino. "Coesione, non lacerazione. Integrazione, non razzismo. Solidarietà, non egoismo. Multilateralismo, non arrogante conflittualità. Con lui i democratici di tutto il mondo", conclude.(Com)