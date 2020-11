Elezioni Usa: Giuliani annuncia azioni legali per presunte frodi a Filadelfia e Pittsburgh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rudy Giuliani, avvocato personale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato azioni legali per le presunte frodi elettorali registrate nelle operazioni di voto a Filadelfia e Pittsburgh, con 90 testimoni che sarebbero già pronti a deporre. “Pronti, dietro di me ci sono dei testimoni. Alla fine, si spera presto, compariranno in tribunale e daranno questa testimonianza perché stiamo per intentare una causa federale che riguarderà Filadelfia e Pittsburgh”, ha detto Giuliani nel corso di una conferenza stampa in cui ha chiamato in causa circa 300 mila schede nelle due principali città della Pennsylvania. In precedenza era stato lo stesso Trump a denunciare il tentativo di nascondere la "verità" sul reale andamento del voto da parte del candidato democratico Joe Biden e dei "media amici". "Sappiamo tutti perché Joe Biden si stia affrettando a fingersi vincitore, e perché i suoi alleati sui media stiano cercando in modo così convinto di aiutarlo: non vogliono che la verità sia rivelata", si legge in una nota del suo staff. "Il fatto è che le elezioni sono ben lungi dall'essere concluse. Joe Biden non è stato riconosciuto vincitore in nessuno degli Stati", prosegue il documento che rimanda in particolare agli Stati "altamente contestati" che dovranno procedere a un riconteggio obbligatorio e a quelli in cui le contestazioni dei Repubblicani potrebbero incidere sul risultato finale. (segue) (Nys)