Elezioni Usa: Giuliani annuncia azioni legali per presunte frodi a Filadelfia e Pittsburgh (2)

- A partire da lunedì i responsabili della campagna presidenziale hanno inoltre affermato che porteranno "il nostro caso in tribunale perché si possa garantire il pieno rispetto delle leggi elettorali e che si riconosca il legittimo vincitore". "Non mi fermerò finché il popolo americano non avrà il numero di voti onesti che merita e che la democrazia richiede", ha aggiunto Trump. Secondo le proiezioni realizzate dai principali media statunitensi, Biden si è aggiudicato anche i venti grandi elettori della Pennsylvania, superando di almeno tre voti la quota utile (270) ad ottenere la presidenza. Dopo la Pennsylvania, i principali media degli Stati Uniti assegnano a Biden anche il Nevada. Aggiungendo i sei grandi elettori dello stato, l'ex vicepresidente raggiunge così quota 279, nove in più di quelli necessari ad ottenere la vittoria. I dati definitivi arriveranno una volta completato lo spoglio in Arizona, in Georgia, in Carolina del Nord e in Alaska. (Nys)