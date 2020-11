Elezioni Usa: Accornero (Unione artigiani), con Biden speriamo in affievolimento dazi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione Artigiani di Milano e di Monza-Brianza commenta in una nota la proclamazione di Joe Biden quale presidente degli Stati Uniti: "Auspichiamo che l'annuncio dei media Usa circa la vittoria di Biden - afferma il segretario generale dell'Unione Artigiani, Marco Accornero - sia motivo di rasserenamento al termine di una competizione elettorale al calor bianco, che ha messo in apprensione il mondo intero." "In un momento particolarmente difficile in ogni continente - spiega Accornero - ci auguriamo che la chiarezza nel nuovo insediamento alla Casa Bianca costituisca per il mondo occasione di speranza e di pace." "In particolare per l'Italia - conclude Accornero - contiamo che la nuova politica commerciale Usa implichi una ripresa marcata dell'export artigiano e agroalimentare verso gli Stati Uniti, anche attraverso un affievolimento dei dazi." (Com)