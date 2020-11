© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono contento per la vittoria di Biden che sarà un ottimo presidente degli Stati Uniti d'America, capace di riconciliare gli americani e di ricollegare il suo Paese con l'Europa sulla base di un rinnovato multilateralismo. Anche il rapporto tra Italia e Usa, che non è mai stato in discussione, ne uscirà rafforzato". Lo scrive su Twitter il senatore Pier Ferdinando Casini. (Rin)