Roma 2021: Calenda (Azione), Pd e sinistra faranno di tutto per non appoggiarmi

- "Se devo giudicare da queste prime settimane penso che il Pd farà di tutto per non appoggiarmi". Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma Carlo Calenda, al festiva de Linkiesta. "Mai nella mia vita ho ricevuto tanti attacchi da Pd e sinistra come nelle ultime settimane, da quando ho lanciato la mia corsa, una cosa vergognosa. Poi magari ad un certo punto capiscono. Ma se non vogliono appoggiarmi e per ragioni politiche - ha aggiunto - ci mettono un altro sindaco incapace, allora poi se ne prendano la responsabilità. Se invece non pensano io sia la persona giusta per gestire Roma lo dicano. Ma non dirlo è una forma di logoramento inaccettabile. Non credo siano ancora pronti a fare questa scelta", ha aggiunto Calenda. (Rer)