Decreto Ristori bis: Gualtieri, primi bonifici entro due settimane

- Nel decreto Ristori bis il governo ha "disposto una nuova tranche di contributi a fondo perduto, garantendo il 200 per cento del contributo già ricevuto sulla base del decreto Rilancio a tutti gli esercizi commerciali e le attività che dovranno chiudere nelle zone rosse e arancioni del Paese". Lo afferma su Facebook il ministro per l'Economia e le Finanze, Roberto Gualtieri. "Sempre in modo automatico, senza bisogno di fare alcuna domanda, direttamente sui conti correnti delle imprese interessate dalle misure restrittive. La rapidità della prima serie di pagamenti già effettuati dall’Agenzia delle entrate sulla base del primo decreto Ristori ci rende fiduciosi di riuscire a effettuare i bonifici entro due settimane", aggiunge il responsabile del Mef. (segue) (Rin)