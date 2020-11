Elezioni Usa: annunciato in tarda serata discorso di Biden alla nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vincitore delle elezioni alla presidenza degli Stati Uniti, il candidato Democratico Joe Biden, terrà in serata un discorso dalla città di Willington, Delaware. Lo riferisce lo staff della campagna "Biden-Harris", fissando l'appuntamento alle 20 ore locali, le due di notte in Italia. La vittoria di Biden è stata annunciata dai principali media Usa, una volta assegnati i 20 grandi elettori della Pennsylvania. Poco dopo arrivava la conferma della vittoria nel Nevada. Aggiungendo i sei grandi elettori dello stato, l'ex vice presidente raggiunge così quota 279, nove in più di quelli necessari ad ottenere il successo. La sua vittoria è tuttavia contestata da Trump, che nelle ultime ore è tornato a denunciare brogli e irregolarità nelle elezioni, in particolare durante lo spoglio dei voti per corrispondenza cui milioni di elettori hanno fatto ricorso quest’anno. La fretta con cui Biden, e i "media amici" stanno proclamando l'esito delle elezioni è un tentativo di nascondere la "verità" sul reale andamento del voto, si legge in una nota diffusa dallo staff del presidente. (Nys)