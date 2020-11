Covid: 39.811 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 231.637 i tamponi in calo rispetto a ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 39.811 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, rispetto ai 37.809 di ieri. I decessi registrati oggi sono 425, 21 in meno rispetto alla giornata di ieri. I tamponi effettuati sono 231.637, in calo rispetto a quelli di ieri che erano 234.245. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende inoltre che i dimessi/guariti sono 5.966, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 328.891. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le Regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (11.489), la Campania (4.309), il Piemonte (4.437), il Veneto (3.815), il Lazio (2.618) ed l'Emilia Romagna (2.009). (Rin)