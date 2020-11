Grecia: premier Mitsotakis, rispettare le misure anti-Covid per tornare ad aprire a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha invitato oggi i cittadini greci a rispettare le severe misure restrittive introdotte per contenere la diffusione del Covid in modo che l'economia e la società possano iniziare gradualmente a riaprire nel mese di dicembre. “È nelle nostre mani, nelle mani di tutti noi essere in grado di raggiungere questo obiettivo”, ha detto Mitsotakis parlando nel corso di una teleconferenza organizzata dal partito di governo Nuova Democrazia. "So che le prossime tre settimane saranno dure, ma non ho dubbi che le misure che abbiamo preso saranno rispettate dai nostri concittadini e ridurremo l'escalation della seconda ondata di pandemia", ha detto. "Quindi, in modo intelligente, potremo iniziare gradualmente a riaprire l'attività economica e sociale a dicembre, ma avendo tutti ricevuto il messaggio che questo virus è costantemente in agguato, è un pericolo costante, non possiamo permetterci di affrontarlo con noncuranza", ha osservato Mitstotakis, aggiungendo che questo Natale sarà diverso dai precedenti ma esprimendo la speranza che non sarà appesantito da regole molto rigide. (segue) (Gra)