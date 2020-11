Grecia: premier Mitsotakis, rispettare le misure anti-Covid per tornare ad aprire a dicembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mitsotakis ha infine assicurato che il governo garantirà i ristori ai cittadini che saranno interessati dal nuovo blocco, sottolineando che i dettagli del piano saranno presentati già oggi dal ministro delle Finanze Christos Staikouras. Il governo ha preso atto ieri del nuovo record di contagi Covid-19 con 2.646 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi di Covid-19 ha raggiunto ieri quota 46.892. Sono stati 18 i decessi per il Covid-19, portando il totale di questo computo a 673. Nei giorni scorsi il portavoce del governo di Atene, Stelios Petsas, aveva ribadito come il governo non escludesse un'ipotesi di chiusure generalizzate nel Paese. "Le misure diventeranno più severe se non le rispettiamo", ha aveva detto Petsas. Le vecchie restrizioni includevano un coprifuoco da mezzanotte alle 5 del mattino e l'uso obbligatorio di mascherine in tutte le aree pubbliche. Il governo della Grecia aveva annunciato inoltre già un blocco completo delle attività per le città di Salonicco e Serres nella parte settentrionale del Paese per 14 giorni a partire dal 3 novembre. (Gra)