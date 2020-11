© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Joe Biden 46imo presidente degli Stati Uniti si apre una nuova stagione di speranza e dialogo non solo per l’America, ma per tutto il mondo. Una grande gioia per noi democratici, un messaggio di unità per tutti i progressisti". Lo scrive su Facebook il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti.(Rin)