Yemen: 2 istruttori Hezbollah uccisi in raid Coalizione a Sana'a

- Due istruttori e esperti militari delle milizie sciite libanesi Hezbollah hanno perso la vita la scorsa settimana in un raid aereo della Coalizione araba a guida saudita sulla periferia di Sana'a. Nello stesso raid, secondo quanto riferisce l'emittente "al Arabiya", hanno perso la vita anche 13 ribelli Houthi. Le vittime del raid si trovavano in un sito ad Arhab, a nord di Sana'a, utilizzato dagli Houthi per addestrare i propri uomini e lanciare droni esplosivi contro l'Arabia Saudita. Il sito colpito si trova nella zona di Al-Sunsal, accanto al campo “Furaija”, quartier generale dell'ex 62ª Brigata della Guardia Repubblicana, nel distretto di Shaab.(Res)