Covid: Caldiroli (Medicina democratica), Conte deve commissariare sanità lombarda per salvare salute di tutti

- “La tragica eccellenza della sanità lombarda, questo siamo diventati per l’Italia e per l’Europa, in caduta libera su tutti i fronti e non è davvero più possibile attendere". Lo ha dichiarato Marco Caldiroli, presidente nazionale di Medicina Democratica, nel corso della conferenza stampa e della maratona web di stamattina, indetta in contemporanea con la manifestazione statica di una rappresentanza davanti a Palazzo Città di Lombardia, in Via Galvani a Milano. "Con 100.000 firme e la mobilitazione di oltre 45 associazioni lombarde, chiediamo che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte faccia in Lombardia ciò che ha appena annunciato per la Calabria - ha aggiunto - deve commissariare la sanità lombarda per salvare la salute di tutti, finché si è ancora in tempo”. L’iniziativa, promossa Coordinamento Nazionale per il Diritto alla Salute e della Campagna Dico 32. è stata organizzata d’urgenza e con modalità diverse da quelle preannunciate il 21 ottobre scorso, per le sopraggiunte norme restrittive, che hanno impedito l’arrivo a Milano delle delegazioni da tutte le città lombarde Nel corso della maratona, promossa dal Coordinamento Nazionale coordinata da Medicina Democratica e durata l’intera mattinata, ci sono stati numerosi interventi e contributi, con collegamenti anche dalla Gran Bretagna e da altre città italiane come Bologna e Napoli, dove era in corso una manifestazione in presenza per la sanità campana: trasmessa in diretta sul sito e sulle pagine Faceboock di Medicina Democratica e della Campagna Dico 32, ha raggiunto quasi 20.000 contatti. Vittorio Agnoletto, medico, responsabile “Osservatorio Coronavirus”, autore del libro “Senza Respiro”, inchiesta indipendente sul Coronavirus in Lombardia, ha detto che: “La situazione della sanità territoriale lombarda è una Caporetto, ma il rischio è che anziché finire a Vittorio Veneto si finisca in una Waterloo e come a Caporetto anche in Lombardia i “generali”, assessori e giunta, si assolvono. Ma la realtà è sotto gli occhi di tutti. La rinuncia della Ats di Milano ad eseguire i tamponi ai contatti è un alzare bandiera bianca e lasciare che il virus dilaghi. I medici di medicina generale sono rimasti senza Dpi adeguati, senza saturimetri e quindi non in grado di assistere nelle loro case i malati, i quali sono abbandonati a se stessi anche dalle Usca, che in Lombardia sono meno di un terzo di quelle previste dalla legge. L’ondata di persone che si rivolgono ai Pronto Soccorso e agli Ospedali è il risultato di questo disastro, frutto di errori e di incompetenza da parte dei responsabili regionali. Nessun sistema sanitario può reggere da solo l’impatto di un’epidemia come questa senza presidii territoriali efficienti. In cinque mesi non è stato fatto nulla”. (segue) (Com)