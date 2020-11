Covid: Caldiroli (Medicina democratica), Conte deve commissariare sanità lombarda per salvare salute di tutti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Claudio Libani, del Comitato Difesa Sanità Pubblica Città Metropolitana Milano Sud Ovest, da Via Galvani ha detto che “vogliamo una sanità pubblica universale e gratuita: è urgente raccogliere tutte le risorse per riportare/riattivare i servizi sanitari sul territorio, principio fondamentale della prevenzione!". Luca Venneri, coordinatore nazionale della Rete Antfascista ha rimarcato che: ”Il sistema lombardo è un gigante dai piedi d'argilla e in questa pandemia dimostra tutte le sue fragilità. Abbiamo bisogno di una nuova visione dove non solo efficacia, efficienza ed economicità devono essere i "mantra” per il sistema sanitario lombardo ma anche equità, intesa sia come equità di trattamento ma, anche, come equilibrio tra prerogative economiche e prerogative di umanità e solidarietà”. Angelo Barbato, del Forum per il Diritto alla Salute Lombarda ha denunciato che “dopo cinque anni è giunta alla scadenza la verifica della cosiddetta riforma Maroni LR 23/2015, su cui si regge la sanità in Lombardia. Una verifica che è presto fatta: distruzione della medicina territoriale, servizi per la prevenzione e l’igiene pubblica ridotti al lumicino, riduzione dei posti negli ospedali pubblici e aumento dei privati, piano socio sanitario scaduto nel 2014 e mai rinnovato. La legge è fallita e va cancellata per ricostruire la sanità in Lombardia su nuove basi, vicina ai bisogni del territorio e della gente”. “Questi obiettivi ed altri - ha concluso Fulvio Aurora, del Direttivo Nazionale di Medicina Democratica sono stati condivisi e dettagliatamente articolati nel Manifesto nazionale 'La salute non è una merce, la sanità non è una azienda' che, a sua volta, contribuisce alla realizzazione delle iniziative 'per costruire una società della cura, con associazioni che si occupano di ambiente, sociale, economia. Una grande rete per imparare la lezione del coronavirus e invertire la autodistruzione della nostra specie, dalla crisi climatica, alle guerre infinite, alla povertà e alle disuguaglianze sociali e, appunto, alla negazione del diritto alla salute”. (Com)