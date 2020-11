Covid: sindaco Civitavecchia a governo, valutare misure meno stringenti per bambini di 6 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Crediamo che sotto questo profilo un maggiore chiarimento sia necessario in quanto nello stesso dpcm si fa solo un generico riferimento all'uso obbligatorio delle protezioni senza considerare questo aspetto della staticità e quindi della presenza al banco che proprio con i previsti distanziamenti sembrerebbe evidenziare una contraddizione". Ancora, "lamentano i genitori i pericoli di un uso prolungato delle mascherine stesse che indubbiamente incidono anche sotto il profilo psicologico già notoriamente messo a dura prova in questo periodo di emergenza sanitaria che tanto si è riverberato negativamente proprio sui più giovani". Infine, i due amministratori pongono con forza l'attenzione dei ministri sulla "opportunità di fornire le scuole, per il personale docente e non docente, di mascherine Ffp2 che consentirebbero una maggiore prevenzione ed offrirebbero maggiori garanzie volte ad evitare la diffusione del virus". (Com)