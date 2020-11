Elezioni Usa: Provenzano, con vittoria Biden-Harris auspicio ritorno a multilateralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti. Lo ricorda su Facebook il ministro per la Coesione territoriale e per il Sud, Giuseppe Provenzano. "Inizia una storia nuova, con Kamala Harris prima donna vicepresidente. Una storia che riguarda anche noi, l’auspicio di un ritorno al multilateralismo per le sfide più importanti, a partire da quella climatica e sanitaria", scrive Provenzano per poi rammentare che il "compito di tutti i progressisti, in America come da noi, è sempre più essere quello di colmare i divari territoriali. Perché è nei 'luoghi che non contano' che si combinano tutte le faglie di disuguaglianza che attraversano le società". Nel preambolo della Costituzione degli Stati Uniti "c'è una espressione bellissima, che spiega l'intero senso della Carta: 'al fine di perfezionare la nostra Unione' (in order to form a more perfect Union). Ecco - conclude Provenzano - credo sia il miglior augurio per il neopresidente, per l'America e per tutti noi". (Rin)