Sanità: sindacati Lazio, servono investimenti e sicurezza per fronteggiare emergenza

- "Il sistema sanitario regionale rischia di non riuscire a tenere sotto controllo l'emergenza, servono azioni straordinarie. Per sostenere i servizi e il grande impegno che tutti gli operatori stanno mostrando, assunzioni, sicurezza e contratti sono le priorità", così i segretari generali Giancarlo Cenciarelli, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini, segretari generali di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio, lanciano la mobilitazione per evitare che "ospedali e aziende sanitarie, primo argine contro la pandemia, entrino a loro volta in stato d'emergenza". E annunciano per il 16 novembre prossimo un presidio sotto la Regione Lazio, nell'ambito della mobilitazione nazionale per la sanità. "Iniziativa che si terrà nel rigoroso rispetto delle norme e dei protocolli anti Covid, necessario per richiamare con forza le istituzioni a intervenire in via straordinaria e complessiva sul sistema". (segue) (Com)