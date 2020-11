Sanità: sindacati Lazio, servono investimenti e sicurezza per fronteggiare emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è sufficiente che nel Lazio la maggior parte delle assunzioni finora fatte sia a tempo indeterminato, servono ancora sforzi straordinari per assumere 1.000 medici, almeno altri 2.500 infermieri e 3.500 operatori socio sanitari, oltre a tutti i profili tecnici, sanitari e amministrativi che sono sotto organico", continuano i sindacalisti. Sul versante infermieristico "va detto che il numero delle assunzioni deve essere incrementato alla luce delle aperture delle Rsa, che porteranno ad un fabbisogno di ulteriori 1.000 unità. Il sistema va sostenuto per fronteggiare i prossimi mesi, con l'epidemia in corso e la concomitanza con la stagione influenzale: aspettiamo che al percorso condiviso oggi con la Regione seguano presto azioni concrete. Con assunzioni e interventi per la sicurezza si può e deve arginare il rischio di aumento dei contagi tra gli operatori sanitari. Più di mille sono i lavoratori positivi nelle strutture: su questo abbiamo ottenuto l'impegno ad effettuare tamponi ogni 15 giorni a tutto il personale del SSR, sia pubblico che privato, e abbiamo chiesto di estendere la prevenzione a tutto il personale, anche non sanitario, come ad esempio i servizi pulizia o ristorazione, che opera negli ospedali. Attenzione poi a evitare che si arrivi a dotazioni insufficienti di Dpi e a colmare le carenze di formazione specifica sulla sicurezza", spiegano i segretari generali di Fp Cgil Roma Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma Lazio. (segue) (Com)