Sanità: sindacati Lazio, servono investimenti e sicurezza per fronteggiare emergenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla riorganizzazione dei servizi, se l'emergenza nazionale impone restrizioni alle attività ordinarie per il reperimento di posti letto, è assolutamente necessario procedere velocemente alla riorganizzazione dei pronto soccorso, dei percorsi di cura e dei reparti, senza promiscuità nel trattamento dei pazienti Covid e non-Covid, e che si mantengano all'interno del pubblico le cure ordinarie, non trasformando l'intero sistema ospedaliero in rete Covid, spostando sul privato le altre prestazioni", proseguono Cenciarelli, Chierchia e Bernardini. "Serve un investimento sul sistema pubblico anche attraverso il potenziamento della rete territoriale: anche qui solo maggiori risorse umane o strumentali si possono riorganizzare i servizi senza togliere forza alla rete sanitaria pubblica. Poi c'è la questione dei contratti. Nella legge di stabilità al momento non ci sono i soldi per il rinnovo di contratto della sanità pubblica scaduto da 3 anni. Nella sanità privata, assistiamo a troppi casi in cui il Ccnl, appena rinnovato, viene disdettato dagli imprenditori per passare a contratti pirata. Serve ancora più incisività nei controlli sull'applicazione del Ccnl appena rinnovato: deve essere un requisito fondamentale per l'accreditamento. E vanno fermati il rinvio del riconoscimento degli aumenti salariali previsti, le false partite Iva, le esternalizzazioni opache, le casse integrazioni strumentali. Il 16 novembre saremo in piazza", concludono Cenciarelli, Chierchia e Bernardini. "La sanità va sostenuta e difesa: servono ancora interventi straordinari, per i lavoratori e per la comunità". (Com)