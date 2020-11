Brexit: colloquio telefonico Johnson-Von der Leyen, restano “divergenze significative”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restano “divergenze significative” nei colloqui su un accordo commerciale post-Brexit tra Regno Unito e Unione europea. È quanto affermato da ambo le parti al termine del colloquio telefonico avvenuto oggi fra il premier britannico Boris Johnson e il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Il primo ministro ha affermato che, sebbene siano stati compiuti alcuni progressi nelle recenti discussioni, permangono differenze significative in un certo numero di aree, tra cui la cosiddetta parità di condizioni e la pesca", ha affermato in una nota l'ufficio di Johnson, precisando che i colloqui proseguiranno a Londra la prossima settimana. "Sono stati compiuti alcuni progressi, ma permangono grandi differenze soprattutto per quanto riguarda la parità di condizioni e la pesca", ha confermato su Twitter la Von der Leyen. “I nostri team continueranno a lavorare duramente la prossima settimana. Resteremo in stretto contatto nei prossimi giorni”, ha aggiunto. Parlando alla stampa prima della telefonata, Johnson si era detto convinto che ci sia ancora "un accordo da fare" sul commercio post-Brexit con l'Unione europea, precisando tuttavia che il Regno Unito è "molto ben preparato" ad andare avanti anche senza. "Spero vivamente che lo faremo, ma ovviamente ciò dipende dai nostri amici e partner oltremanica. Penso che ci sia un accordo da fare, se vogliono farlo. In caso contrario, il Paese è, ovviamente, molto ben preparato”, ha aggiunto il premier. (segue) (Rel)