Brexit: colloquio telefonico Johnson-Von der Leyen, restano “divergenze significative” (2)

- In un rapporto pubblicato ieri per il governo britannico, l'Ufficio nazionale di revisione dei conti (Nao) ha affermato che è "molto improbabile" che aziende e trasportatori siano pronti per i nuovi controlli doganali che avranno luogo alle frontiere europee in seguito alla fine del periodo di transizione della Brexit, prevista per la fine dell'anno. Il rapporto mette anche in guardia sul tempo "limitato" a disposizione per i porti e i posti di frontiera del Regno Unito per testare il nuovo sistema informatico che dovrebbe snellire il previsto aumento delle code in entrata e uscita. Il governo ha risposto affermando che "sforzi significativi" sono stati fatti per evitare che le aziende vengano colpite da questo cambiamento nei loro commerci internazionali, ma diverse fonti interne al mondo delle aziende continuano a riportare come la maggioranza di esse non sia pronta a far fronte all'accresciuta burocrazia e alle elevate tempistiche dovute ai controlli doganali, i quali avverrebbero (con dilatazione appunto di tempi e documentazione necessaria) anche in caso il Regno Unito riuscisse a siglare un accordo commerciale con l'Unione europea prima della fine dell'anno. I punti fondamentali al centro della contesa tra Regno Unito e Unione europea rimangono fondamentalmente due: la questione sugli aiuti di Stato e la regolamentazione delle quantità di pescato consentite ai pescherecci europei in acque britanniche. (segue) (Rel)