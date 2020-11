Brexit: colloquio telefonico Johnson-Von der Leyen, restano “divergenze significative” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione degli aiuti di Stato rimanda sostanzialmente al bisogno emerso sul lato europeo che il Regno Unito osservi le stesse (o simili) regole applicate nell'Unione europea sugli aiuti garantiti alle aziende britanniche dal governo di Londra, in modo da garantire un'equa concorrenza nel caso in cui il Regno Unito accedesse al mercato unico europeo senza alcun dazio. Londra ne ha sinora fatto una questione di sovranità, affermando che il poter decidere le proprie regole e non sottostare a quelle di Bruxelles, anche sugli aiuti di Stato, è uno dei motivi per cui il Paese ha deciso di uscire dall'Unione, mentre l'Unione rimane sul punto che non permetterà al Regno Unito di accedere al mercato unico giocando secondo le "proprie regole". Il dossier sulle quantità di pescato invece, pur riguardando una parte abbastanza risibile del Pil britannico, si rifà piuttosto a una questione di principio e alla promessa fatta durante la campagna per la Brexit dallo stesso Boris Johnson sul fatto che i pescatori britannici non avrebbero più dovuto "ributtare in mare" buone quantità del proprio pescato. Di fatto il Regno Unito, a causa la sua posizione geografica, controlla un'ottima porzione delle acque del Mare del Nord e delle coste atlantiche, nelle quali pescano anche tutti i Paesi atlantici dell'Unione europea, in primis la Francia. La controversia consiste nelle quantità di pescato che il Regno Unito vorrebbe tenere per sé, ritenute inaccettabili da Bruxelles (e soprattutto da Parigi) in quanto, secondo le richieste originali (mutate continuamente durante i negoziati), essendo il pesce una risorsa deperibile, avrebbero causato gravi problemi al 60 per cento dei pescherecci europei. (Rel)